Врагу не посоветуешь: Фирманюк о жизни под санкциями СНБО

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Орест Фирманюк, который попал под санкции СНБО как контрабандист по версии СБУ, рассказал УНН о жизни в новом статусе.

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"Быть под "санкциями" - это очень большой стресс. Во-первых, твои родители и родственники живут в стрессе, во-вторых, деловая репутация улетает в большой минус, приходится тратить много энергии, объясняя, что к тебе нет претензий со стороны закона. Твои партнеры пытаются тебя сторониться, опасаясь, что связь с тобой коснется их деловой репутации. Врагу не посоветуешь такой ситуации", - говорит Фирманюк.

Детали

При этом тебя не проверяют, а просто "травят", рассказывает он.

"За последние лет десять я даже не помню, чтобы меня допрашивали по какому-то делу даже в качестве свидетеля. Хотя я понимаю, что если я буду громко кричать, что у власти против меня ничего нет, то такие дела могут появиться. На увы, это не редкость у нас в стране. Но пока, и это факт, что ко мне и моим сотрудникам нет вопросов со стороны силовиков. Мы просто не работаем. Было 200 рабочих мест, а стало 200 безработных", - подчеркивает Фирманюк.

Он сообщил, что будет оспаривать санкции СНБО.

"Санкции обязательно надо оспоритьь, не столько ради самой возможности работать внутри Украины, а для восстановления деловой репутации. Но процедура обжалования - сложная и требует больших ресурсов. Скорее всего, по времени санкции быстрее закончатся, чем мы победим в судах. Но наше дело правое, и мы в себе уверены", - указывает Фирманюк.

По его словам, их деятельность заключается в логистике и к контрабанде отношения не имеет. В частности они обслуживают импорт "Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины".

"Наша специализация - обслуживание мелкого и среднего бизнеса. Когда вы хотите что-то привезти, но не знаете как. Вот вы и обращаетесь к нам. Мы помогаем забрать ваш товар в Китае и привезти его в Украину. Если надо, подберем поставщика там. Если вам груз - срочно, то мы доставляем его авиадоставкой, если нет, то морем или ж/д. Это и есть логистика. Взять ваш груз в точке "А" и доставить в точку "Б". Когда говорят, что мы - контрабандисты, для тех, кто понимает нашу специфику, это звучит смешно. Это как обвинить в контрабанде "Укрпочту" за то, что в ее посылках из Голландии пересылают наркотики. Да, среди наших клиентов попадаются люди, которые хотят обмануть таможню и не заплатить налоги. И мы на своем терминале в Одессе "ЛСЛ Одесса", который попал под санкции, делаем все, чтобы таможне было комфортно выявлять такие нарушения", - подчеркивает он.

Дополнение

Полное интервью Фирманюка УНН читайте здесь .