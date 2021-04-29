Рада поддержала лишь один из двух законопроектов по реформе прокуратуры, о которых просила Венедиктова

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг поддержала в первом чтении проект закона № 5157, который касается реформы прокуратуры, передает корреспондент УНН.

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"Законопроект 5157 не имеет целью усилить полномочия Генерального прокурора или кого-то другого. Его цель обеспечить эффективную работу органов прокуратуры, а значит всех правоохранительных органов, законодательно решить ряд проблемных вопросов для завершения реформирования органов прокуратуры - прежде всего, для того чтобы занимать должность прокурора будь-то в ОГП, областной или окружной прокуратуре, обязательно каждый должен пройти аттестацию", - отметил народный депутат от "Слуги народа" Владлен Неклюдов во время представления законопроекта в Раде.

Детали

Проект закона № 5157 о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" по отдельным аспектам действия переходных положений поддержали 253 народных депутата.

Документ предлагает внести изменения в соответствующий раздел, которым:

- предусмотреть безальтернативную обязательность прохождения аттестации для возможности вступления в должность прокурора в Офисе Генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов. Так, предлагается расширить перечень субъектов, которые должны будут проходить аттестацию (дополнение нормами об обязательности прохождения аттестации лиц, восстановленных по решению судов);

- предусмотреть законодательные механизмы возможности завершения начатых до 01.09.2021 процедур отбора и дисциплинарного производства. Предлагается предусмотреть возможность применения временных процедур и порядков, предусмотренных п. 22 Заключительных и переходных положений Закона № 113-ІХ, после истечения срока действия этого пункта (21.09.2021), к правоотношениям, которые были начаты до этой даты;

- предусмотреть постоянство действия кадровых комиссий Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур, обеспечивающих проведение аттестации прокуроров. Предлагается перенести п. 22 Заключительных и переходных положений Закона № 113-IX, который носит временный характер, положение об аттестационных кадровых комиссий с п. 11, который действует на постоянной основе, закрепив при этом нормы, образования, определения периода и порядка работы таких комиссий осуществляется Генеральным прокурором;

- возобновить действие положений Закона Украины "О прокуратуре" в части формирования состава соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, и предоставить право Генеральному прокурору принимать решение о созыве всеукраинской конференции прокуроров, а в случае ее созыва предоставить Генеральному прокурору или его первому заместителю или заместителю право открытия всеукраинской конференции прокуроров.

В то же время Рада отправила в комитет для подготовки к повторному первому чтению проект закона № 5158 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отбора и подготовки прокуроров. Решение поддержало 230 нардепов.

Основными положениями законопроекта являются, в частности:

- исключение требования к кандидатам на должность прокурора о наличии двухлетнего стажа работы в области права;

- предоставление возможности получения непосредственно в прокуратуре необходимого стажа работы в отрасли права как условия для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры;

- установление двух стадий специальной подготовки:

1) первичной, которая проводится в тренинговом центре прокуроров Украины, во время которой кандидаты изучают основы организации работы в органах прокуратуры, правила прокурорской этики и т.д.;

2) стажировки, которая проводится на должности прокурора-стажера, на которую кандидат назначается по результатам конкурса по рейтингу кандидата, полученному по результатам квалификационного экзамена;

- сокращение срока специальной подготовки;

- унификация законодательного механизма специальной проверки прокуроров с соответствующим механизмом у судей, с одновременным устранением необходимости проводить такую проверку при подборе дважды;

- принятие окончательного решения об успешности или неуспешности специальной подготовки, прекращение участия лица в подборе квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров (с возможностью судебного обжалования отрицательного решения);

- определение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров органом, осуществляющим дисциплинарное производство в контексте положений Закона Украины "О прокуратуре".

Отметим, что оба законопроекта Раду призвала поддержать Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она напомнила, что с 1 сентября прекращают работу кадровые комиссии, как органы для обеспечения проведения аттестации прокуроров. Это значит, что в прокуратуру могут вернуться те, кто на аттестацию вообще не ходил, а это более 2000 человек, пояснила генпрокурор. Проблему, по ее словам, должен решить законопроект № 5157.

Проект Закона № 5158 упрощает требования к кандидатам на должность прокурора окружной прокуратуры и оптимизирует порядок их отбора, отметила она.

"Сейчас у нас более 2000 вакансий, поэтому более простая и динамичная процедура позволит оперативно наполнить институт кадрами. К тому же, откроет дорогу в органы прокуратуры выпускникам вузов", - пишет генпрокурор.

Что было раньше

15 марта 2021 года начали свою работу новые окружные прокуратуры. В обновленных ведомствах будут работать прокуроры, которые успешно прошли аттестацию и доказали свою профессиональную компетентность и добродетель.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла проект закона 1032, которым внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры.