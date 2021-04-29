Зеленский продлил дедлайн трансформации санаторных школ к июлю 2022 года

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий реорганизацию санаторных школ до июля 2022 года, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса" № 1385-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

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Документ призван помочь органам местного самоуправления сформировать сеть образовательных учреждений в соответствии с потребностями общества и обеспечить право каждого на образование. Также закон создает почву для постепенного реформирования санаторных школ в условиях децентрализации.

Согласно закону, реорганизация или закрытие санаторной или специальной школы допускается только после согласования с Министерством образования и науки Украины.

Кроме того, до 1 июля 2022 отсрочено обязательства учредителей санаторных школ (санаторных школ-интернатов) изменить тип таких учебных заведений на один из предусмотренных Законом "О среднем образовании" или закрыть их. При этом уточняется, что проект соответствующего решения учредителя об изменении типа или ликвидации учреждения должен быть согласован с Минобразования.