В Украине расширили круг субъектов, которые могут называться отелями

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада Украины в четверг приняла в целом проект закона № 2673 о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг. Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, в законопроекте изложены в новой редакции такие понятия как "отель", "гостиничная услуга" и "аналогичные средства размещения". Следовательно, отель определен как средство временного размещения, состоящее из шести и более номеров и в котором субъектом хозяйствования предоставляются гостиничные услуги. Виды отелей определяются Кабинетом Министров Украины.

Гостиничная услуга, согласно документу, это действия (операции) предприятия по временному размещению потребителя путем предоставления номера (места) в гостинице, а также дополнительные услуги, предоставляемые потребителю в соответствии с категорией отеля.

Документ предлагает внести изменения в Закон "О туризме", предоставив возможность обращаться за установление отелям соответствующей категории не только владельцам, но и пользователям соответствующих объектов недвижимости.

Дополнение

Ранее сегодня Рада приняла в первом чтении проект закона № 4162 о внесении изменений в Закон Украины "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма.