Рада устранила некоторые технические недостатки в процессе э-декларирования

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла в целом законопроект № 5173 относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов, передает УНН.

Детали

Законом дополняется статья 36 Закона Украины "О предупреждении коррупции" новым пунктом, которым вводится нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, до которого передача в управление ценных бумаг акционерного общества - резидента Украины не осуществляется.

Также Закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, хотя сами суммы сбережений и в дальнейшем декларируются.

Согласно Закону, не нужно включать в декларации как расходы и правомочные операции по обмену валют. Также такие операции не требуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Не будут включаться в декларации как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка и полная проверка декларации, исключено советников Главы Верховной Рады Украины.

Дополнение

Ранее сегодня Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5058 об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений.



