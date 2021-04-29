Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,79 0,0152  EUR: 33,53 -0,0317 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"НАБУ признало несостоятельность справиться с коррупцией в "Укрзализныце": в ВСК рассказали кто виноват и что делать с провалами антикоррупционеров
"НАБУ признало несостоятельность справиться с коррупцией в "Укрзализныце": в ВСК рассказали кто виноват и что делать с провалами антикоррупционеров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7665

Нардепы ушли на "майские каникулы", Рада соберется через две недели

Нардепы ушли на "майские каникулы", Рада соберется через две недели

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Глава Верховной Рады в 18:10 закрыл заседание парламента 29 апреля, следующее состоится только 18 мая, передает УНН.

Цитата:

"Еще раз поздравляю всех с наступающими праздниками, хорошо их провести, отпраздновать, но без последствий, всем спасибо и до свидания. Внеочередное заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - сказал глава ВР, закрывая внеочередное пленарное заседание 29 апреля.

Детали

Так, в пятницу, 30 апреля, должно было состояться еще одно пленарное заседание парламента. Однако сегодня народные избранники приняли постановление, которым внесли изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва - теперь в пятницу вместо пленарного заседания будет работа в комитетах.

Инициаторы настаивали, что необходимость внесения изменения в календарный план проведения сессии возникла "ввиду необходимости проведения дополнительных заседаний комитетов".

Согласно повестки дня ВР, следующая пленарная неделя начнется аж 17 мая, в понедельник, традиционно - с заседания согласительного совета. А первое в мае пленарное заседание состоится уже 18 числа.

К этому времени, согласно графику, народные избранники должны работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, в частности на округах. Однако заметим, что эти даты совпадают частично с майскими праздниками, так что не исключено, что у кого-то из нардепов в настоящее время запланирована работа в округах, находящихся за пределами нашего государства.

Справка

Пленарные заседания народные депутаты начнут с продолжения рассмотрения "земельного" законопроекта № 2195, к которому было подано около 800 поправок.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, заседание, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.