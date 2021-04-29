Нардепы ушли на "майские каникулы", Рада соберется через две недели

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Глава Верховной Рады в 18:10 закрыл заседание парламента 29 апреля, следующее состоится только 18 мая, передает УНН.

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"Еще раз поздравляю всех с наступающими праздниками, хорошо их провести, отпраздновать, но без последствий, всем спасибо и до свидания. Внеочередное заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - сказал глава ВР, закрывая внеочередное пленарное заседание 29 апреля.

Детали

Так, в пятницу, 30 апреля, должно было состояться еще одно пленарное заседание парламента. Однако сегодня народные избранники приняли постановление, которым внесли изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва - теперь в пятницу вместо пленарного заседания будет работа в комитетах.



Инициаторы настаивали, что необходимость внесения изменения в календарный план проведения сессии возникла "ввиду необходимости проведения дополнительных заседаний комитетов".

Согласно повестки дня ВР, следующая пленарная неделя начнется аж 17 мая, в понедельник, традиционно - с заседания согласительного совета. А первое в мае пленарное заседание состоится уже 18 числа.



К этому времени, согласно графику, народные избранники должны работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, в частности на округах. Однако заметим, что эти даты совпадают частично с майскими праздниками, так что не исключено, что у кого-то из нардепов в настоящее время запланирована работа в округах, находящихся за пределами нашего государства.

Справка

Пленарные заседания народные депутаты начнут с продолжения рассмотрения "земельного" законопроекта № 2195, к которому было подано около 800 поправок.



