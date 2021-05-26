"Так сказал Бог": Верховный Муфтий Украины объяснил запрет свинины в Исламе

КИЕВ. 26 мая. УНН. Бог - создатель человека, и он лучше знает, что людям вредно, а что полезно. Так Верховный Муфтий Украины Ахмед Тамим объясняет строгий запрет мусульманам питаться свининой, сообщает УНН.

Детали

Он призывает не подвергать сомнениям указанные в Священных писаниях запреты, а безукоризненно им следовать.

"То, что послано нам Богом, что разрешено или запрещено - мы должны верить без малейшего сомнения. Мы обязаны делать то, что прикажет Бог. Мы обязаны защищать себя от грехов и нарушений, и мы обязаны очистить себя от тех грехов, которые мы сделали раньше. Нам сказаны пределы запретов. И среди этих запретов - употребление свинины. Неважно что это: жир, мясо или что-то от них", - сказал Верховный муфтий.

Мудрость священных писаний подтверждает и современная наука продолжает Ахмед Тамим.

"Если анализировать то, что говорят современники, то многие болезни идут от этого животного, более 30%. Даже есть анализ, который сделали во Франции. Они разделили кусок свинины на очень мелкие части и через микроскоп начали смотреть, что там есть. И увидели, что там бактерия, которая не уничтожалась даже при 100 градусах. Эта бактерия быстро размножается в организме человека. Разве этого недостаточно для того, чтобы понимать, что это вредно", - говорит Верховный муфтий.

Свиньи не зря считаются "грязными" животными, продолжает Ахмед Тамим, они питаются своими отходами и всякими нечистотами.

"В результате какой организм в них? Какое тело? Какой жир? Есть много видео материалов, где показано, что когда человек принимает кусок свиньи и после этого принимает газированный напиток - как быстро червь выходит из этого куска", - отметил он.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний. Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 грамм в неделю.