Украина эвакуировала из сектора Газа 109 своих граждан и 17 иностранцев

КИЕВ. 26 мая. УНН. Украина успешно эвакуировала из сектора Газа 109 своих граждан, 13 граждан Молдовы и четырех - Болгарии. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре летят в Киев. Украина и Египет приложили безумные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали", - сообщил министр.

Детали

По словам Кулебы, Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию, вывезя из Сектора Газа граждан трех стран.

Министр выразил благодарность египетской стороне и всей украинской дипломатической команде за удачное сотрудничество.

Напомним

Как стало известно ранее, около сотни украинцев, которые обнаружили желание эвакуироваться из сектора Газа, в среду, 26 мая, прибудут спецрейсом из Каира в международный аэропорт "Борисполь".



Дополнение

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа, на фоне обострения конфликта в регионе. В основном, это - женщины и дети.

По поручению Президента Украины Министерство иностранных дел отработало комплекс мер для эвакуации украинцев из сектора Газа - через Египет.



В то же время в ночь на 21 мая Израиль и радикальное движение ХАМАС согласились ввести режим прекращения огня, который вступил в силу в 2:00 ночи по киевскому времени.

В результате этого, европейские авиакомпании с 23 мая начали восстанавливать полеты в Тель-Авив. Между тем, украинская авиакомпания МАУ рассматривала возобновлении рейсов с 24 мая.