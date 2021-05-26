Катастрофа на канатной дороге в Италии: полиция арестовала подозреваемых

КИЕВ. 26 мая. УНН. Итальянская полиция карабинеров арестовала троих человек из-за аварии на канатной дороге Стреза-Моттароне, в результате которой погибли 14 человек, заявив, что система экстренного торможения была отключена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Подполковник карабинеров Альберто Чиконьяни сообщил телеканалу RAI, что подозреваемые, имя которых он не назвал, признали, что на предохранительную тормозную систему было установлено вилкообразный зажим, который не позволял ей работать.

"Это, безусловно, очень серьезно и очень тревожно", - заявила журналистам после арестов Олимпия Босси, главный прокурор города Вербания.

"Убеждены, что канатная дорога никогда не сломается, (рабочие) пошли на риск, который определил смертельный исход", - сказала Босси.

Представитель карабинеров в Вербании сообщил, что арестованны были менеджер Ferrovie Mottarone, компании, управляющей канатной дорогой, и ее директор, а также менеджер канатной дороги.

Прокуратура Италии начала расследование по подозрению в непредумышленном убийстве и халатности.

Контекст

В воскресенье, канатная дорога, соединяющая северный город Стреза на берегу озера Маджоре и прилегающую гору Моттароне, оборвалась.

Кабина близилась к концу своего пути у вершины горы Моттароне, когда оборвался ведущий трос. Кабина фуникулера очень быстро откатилась назад, пока не сорвалась с троса и не упала на землю, где она перевернулась, прежде чем удариться о деревья.

В результате инцидента погибли все, кто находился на борту, кроме пятилетнего израильского мальчика, который остается в больнице.

Тела пяти других жертв из Израиля - молодой пары, их ребенка и бабушки и дедушки - отправили домой в среду.

Дополнение

В период с 2014 до 2016 года канатная дорога подвергалась капитальному ремонту. Проверки проводились в 2017 году и в прошлом году техническими специалистами.