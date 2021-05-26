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Amazon купит киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов

Amazon купит киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов

КИЕВ. 26 мая. УНН. Корпорация Amazon и киностудия Metro-Goldwyn-Mayer официально заключили сделку по покупке киностудии MGM за 8,45 млрд долларов. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Amazon, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что после успешных переговоров между сторонами, Amazon купит кинокомпанию за 8,45 млрд долларов, что станет вторым по величине приобретением корпорации после Whole Foods в 2017 году, которую компания купила за 13,7 млрд долларов.

Согласно заявлению, в компании помогут сохранению каталога фильмов MGM, при этом предоставив потребителям более простой доступ к уже существующим картинам.

Киностудии MGM принадлежат права на фильмы о Джеймсе Бонде, а также такие кинофраншизы, как "Робокоп", "Розовая пантера" и "Рокки".

Среди кинопроектов, которые находятся в работе в MGM на данный момент - "Дом Гуччи" Ридли Скотта, картина Пола Томаса Андерсона под названием "Soggy Bottom", а также экранизация романа Project Hail Mary от автора "Марсианина".

Что было раньше

Ранее источники Variety заявляли, что руководство Metro-Goldwyn-Meyer уже несколько месяцев искало потенциальных покупателей.

Одним из претендентов на покупку называли компанию Amazon, которая вела переговоры с кинокомпанией, и предварительно оговаривала цену в 9 млрд долларов.

Тогда СМИ сообщали, что представители обеих компаний отказались прокомментировать информацию.

Источник: УНН
Теги: США, кино, Голливуд, Amazon
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