В Киеве "заминировали" ОАСК: людей эвакуировали

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Киеве правоохранителям поступило сообщение о "заминировании" Окружного административного суда Киева. Люди из здания были срочно эвакуированы. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

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"Проводилась эвакуация. Сейчас на месте работают правоохранители", - сказала Тищенко.

Также в ОАСК подтвердили, что поступило сообщение о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева.

"В связи с поступлением сообщения о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

Дополнение

Количество заведомо ложных сообщений о "минировании" за последнее время приобрело угрожающий масштаб. Согласно сведениям Нацполиции за 2019 год, следователи начали досудебное расследование около 2000 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 УКУ (куда входят и сообщения о "заминировании"), что вдвое больше показателей, зарегистрированных в течение 2018 года. Кроме того, с января по март 2020 начато 213 уголовных производств по указанной статье.

При этом сообщение носят комплексный характер, когда одновременно сообщается о заминировании десятков объектов. Все чаще такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, объектов, имеющих большое значение для функционирования общества и безопасности населения, нарушение работы которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды.

Правоохранительные органы вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава, вынужденно отвлекая от выполнения основных служебных задач.

Так, сообщения о заминировании - боль большого города, которым и является Киев. Лишь в последнее время в столице сообщалось о "минировании" в центре города торгового центра "Гулливер". Кроме того, поступала информация о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской.

Добавим, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых "псевдоминеров".