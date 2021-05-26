Встреча советников "нормандской четверки" по Донбассу будет бесполезна - Ивченко

КИЕВ. 26 мая. УНН. Уполномоченный проекта Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" и посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию, народный депутат Вадим Ивченко считает, что встреча политических советников "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) по Донбассу останется безрезультативной. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "КиївLive", информирует УНН.

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"Я думаю, что до встречи Байдена и Путина эта группа (советников "нормандской четверки" - ред.) ничего не решит и это будет бесполезная встреча. Глобально должен решиться вопрос дорожной карты - каким образом двигаться в урегулировании конфликта на Донбассе. У нас есть разногласия по Минским договоренностям, ведь мы подали свою дорожную карту: когда будут проходить выборы, когда будет происходить контроль за границей, что будет происходить с реинтеграцией, с переходным периодом, с законодательством. Но это не устраивало Российскую Федерацию, хотя при этом мы сделали реальные шаги", - считает народный депутат.

Детали

По мнению Ивченко, согласованная дорожная карта должна помочь ускорить процесс реинтеграции Донбасса, но при условии желания всех сторон и поддержки иностранных партнеров.

"Если удачно пройдет встреча Байдена с Путиным, я думаю, в конце лета у нас будет максимум понимания, будет ли двигаться конфликт дальше, или все же мы будем его замораживать, будем ли реинтегрировать эти территории и как возвращать, каким образом будет принята дорожная карта", - подытожил народный депутат.

Контекст

Напомним, сегодня во время встречи политических советников "нормандской четверки" ее участники планируют обсудить прекращение огня, обмен пленными и кластеры по реализации минских договоренностей.