Кличко отказался уволить Густелева дабы не подпустить представителя ЕС к коррупционной "кормушке" - блогер

КИЕВ. 26 мая. УНН. Представители Європейской Солидарности начали информационную атаку на заместителя мэра Виталия Кличко Александра Густелева. Об этом пишет на своей странице в Facebook политический обозреватель Евгений Хурсин.

Он объясняет это тем, что Виталий Кличко не выполнил договоренность перед партией Петра Порошенко назначить их представителя на должность заместителя с “обширными полномочиями”.

“Как говорят — всё это потому, что Виталий Владимирович пообещал партии Петра Алексеевича назначить их представителя, Константина Усова, на пост заместителя с обширными полномочиями. Наверняка взамен на голоса за те проекты решений, благодаря которым он и его приближенные смогут и дальше „кормиться“ с разных потоков. Как говорят- сейчас Усов абсолютно ничего не решает. Хотя изначально ЕС хотели, чтобы он контролировал „Киевавтодор“, „Киевпастранс“, „Киевский метрополитен“. А все потому, что за этими предприятиями и дальше „присматривает“ близкий к Кличко заместитель и его близкий друг Густелев. Поэтому команда Порошенко сейчас направила все силы на то, чтобы сбить с должности Густелева. Однако Густелев уходить не собирается, да и Кличко такого сильного и доходного игрока терять не хочет”, — делиться в соцсетях эксперт.

Он напомнил о самых громких “заслугах” Александра Густелева, точнее, о его уголовных делах.

“В 2017 году было открыто уголовное производство по факту кражи чиновниками „Киевавтодора“, который тогда возглавлял Густелев, денег на ремонте улицы Алма-Атинской. В том же году в корпорации проводила обыски СБУ. А в 2018 году правоохранители разоблачили масштабную аферу, в результате которой было присвоено 320 млн бюджетных гривен”, — сообщает Евгений Хурсин.

Эксперт считает, что и на сей раз “война ЕС против Густелева не факт что приведет к его отставке”.