ООС: зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков, один боец ранен

КИЕВ. 26 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и из вооружения боевой машины пехоты.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

Как отметили в штабе, в результате вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

25 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.