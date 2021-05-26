Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,55 0,0908  EUR: 33,68 0,0122 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
21150

МИД РФ привел детали относительно обвинений спутницы Протасевича, задержанной вместе с ним в Минске

МИД РФ привел детали относительно обвинений спутницы Протасевича, задержанной вместе с ним в Минске

КИЕВ. 26 мая. УНН. Арестованной в Беларуси россиянке Софье Сапеге должны в течение 10 дней предъявить обвинение либо отпустить ее. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на полученное постановление белорусского генпрокурора, пишет УНН.

Детали

“25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, где сообщается, что в связи с подозрением в совершении Софьей Сапегой уголовных деяний, решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству, в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения, или она должна быть отпущена на свободу”, — сказала Захарова.

Захарова добавила, что российские дипломаты находятся в контакте с родственниками и адвокатами россиянки, а также оказывают ей помощь.

Контекст

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сказали пилотам, что получили сообщение о минировании воздушного судна.

В самолете летели сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Nexta была признана экстремистским ресурсом в октябре прошлого года. В марте 2021 года экстремистами признали редакцию канала.

Белорусские силовики арестовали Протасевича и Сапегу. Россиянку на два месяца отправили в СИЗО КГБ. 25 мая провластный белорусский Telegram-канал “Желтые сливы” опубликовал с ней видео. Сапега на камеру призналась в том, что входит в редакцию Telegram-канала “Черная книга Беларуси”. Речь идет о признанном в стране экстремистским ресурсе, где публикуются личные данные о силовиках.

Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.