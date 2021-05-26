Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,55 0,0908  EUR: 33,68 0,0122 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
25920

Кабмин ждут сокращения: штат секретариата хотят уменьшить на 10%

Кабмин ждут сокращения: штат секретариата хотят уменьшить на 10%

КИЕВ. 25 мая. УНН. Аппараты центральных органов исполнительной власти ждет отримизация. Сокращения не обойдут и Секретариат Кабмина - предельную численность работников планируют уменьшить на 10%, передает УНН со ссылкой на решение правительства.

Детали

Сегодня на очередном заседании правительство приняло постановление "Некоторые вопросы Секретариата Кабинета Министров Украины".

Как сообщили в правительстве, этот акт начинает процедуру оптимизации в аппаратах центральных органов исполнительной власти. В частности, непосредственно в Секретариате Кабинета Министров Украины конкретизируется структура директоратов, которые ответственны за формирование политики, и устраняется дублирования функций в подразделениях реализации политики. Кроме того, дополнительно, в соответствии с актуальными потребностями, создаются новые подразделения по вопросам санкционной политики, мобилизационной работы, внутреннего аудита.

Цитата

"После завершения организационно-штатных мероприятий в Секретариате Кабинета Министров Украины будет уменьшена предельная численность работников ориентировочно на 10%", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, сокращения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.