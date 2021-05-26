Кабмин ждут сокращения: штат секретариата хотят уменьшить на 10%

КИЕВ. 25 мая. УНН. Аппараты центральных органов исполнительной власти ждет отримизация. Сокращения не обойдут и Секретариат Кабмина - предельную численность работников планируют уменьшить на 10%, передает УНН со ссылкой на решение правительства.

Детали

Сегодня на очередном заседании правительство приняло постановление "Некоторые вопросы Секретариата Кабинета Министров Украины".

Как сообщили в правительстве, этот акт начинает процедуру оптимизации в аппаратах центральных органов исполнительной власти. В частности, непосредственно в Секретариате Кабинета Министров Украины конкретизируется структура директоратов, которые ответственны за формирование политики, и устраняется дублирования функций в подразделениях реализации политики. Кроме того, дополнительно, в соответствии с актуальными потребностями, создаются новые подразделения по вопросам санкционной политики, мобилизационной работы, внутреннего аудита.

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"После завершения организационно-штатных мероприятий в Секретариате Кабинета Министров Украины будет уменьшена предельная численность работников ориентировочно на 10%", - говорится в сообщении.