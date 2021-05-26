После январского роста заболеваемости COVID-19 продолжительность болезни увеличилась до 5 недель - Голубовская

КИЕВ. 26 мая. УНН. После январского роста заболеваемости COVID-19 в Украине, продолжительность болезни среди пациентов увеличилась до 5 недель. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская в эфире на телеканале Kyiv Live, пишет УНН.

Цитата:

"Заболевание малопредсказуемое. Осенняя волна была гораздо хуже. И из опыта предыдущих эпидемий, мы думали, что все дальше будет проходить мягче. А после этого появилась британская мутация. В декабре она была обнаружена, но в реальности, циркулировала в обществе гораздо раньше в Англии. Тогда мы поняли, что это другая болезнь. Разница между штаммами в том, что заболевание несколько было толерантно к тем методам лечения, которые мы разработали. То есть пациенты немного хуже реагировали. Поэтому мы меняли протокол. Лабораторные показатели были другие, заболевание стало длиннее. Болезнь растянулась не на 2-3 недели, а на 3-5 недель. Стало много "зависших" пациентов, требующих кислорода по 2 месяца", - отмечает Голубовская.

Детали

Врач отмечает, что нельзя прогнозировать окончания эпидемии коронавируса в стране, поскольку, с каждой новой волной болезнь проявляется по-разному. Поэтому протоколы лечения каждый раз меняются.

Дополнение

7 мая бывший министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19.



На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности главы Минздрава, несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.



