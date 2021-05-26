Украина призвала ОБСЕ увеличить усилия СММ на крымском направлении

КИЕВ. 26 мая. УНН. Украина призвала ОБСЕ увеличить усилия своей миссии на крымском направлении. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду по итогам встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, передает корреспондент УНН.

По словам Кулебы, стороны сегодня обсудили вопросы урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

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"СММ является крупнейшей полевой операцией ОБСЕ, а ее мандат охватывает всю территорию Украины включая АР Крым и город Севастополь. Я сегодня обратился к госпоже Шмидт с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделял гораздо больше внимания ситуации в оккупированном Крыму и увеличил количество своих усилий на крымском направлении", - отметил министр.

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Также он подчеркнул, что во время визита в Украину Шмидт посетит зону Операции Объединенных Сил на Донбассе и один из контрольных пунктов въезда-выезда, где она сможет ознакомиться с условиями деятельности СММ.

"Я убежден, что Генеральный секретарь вернется из Донбасса с четким впечатлением о тех системных и последовательных усилиях, которые Украина прилагает для прекращения войны, сохранения человеческих жизней, а также обеспечения достойных условий для граждан, пересекающих линию разграничения", - сказал глава МИД.

Что было раньше

Накануне стало известно, что Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид на этой неделе посетит Украину, где встретится с украинскими чиновниками и отправится на восток страны.