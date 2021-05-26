В Польше официально подтвердили закрытие воздушного пространства для белорусских самолетов

КИЕВ. 26 мая. УНН. Польские власти официально подтвердили закрытие воздушного пространства для белорусских самолетов. Об этом в своем Twitter написал официальный представитель правительства Петр Мюллер, пишет УНН.





Цитата:

"Кабинет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, которые эксплуатируются перевозчиками из Беларуси", - написал он.

Детали

По словам Мюллера, это решение является реализацией санкций, о которых просил во время заседания Европейского совета премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Что было раньше

24 мая лидеры стран ЕС согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространствам и аэропортам.



В результате, около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

26 мая Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины заявили о том, что в Беларуси осталось примерно 30 украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях. Правительство работает над решением логистических вопросов украинских граждан.



Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться.



После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.



