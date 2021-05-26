Продавали должность губернатора Кировоградской области за 3,5 млн долларов: сделку организовали с "ЛНР"

КИЕВ. 26 мая. УНН. Разоблачена организованная группа, участники которой предлагали должности госслужащих, якобы имея связи в высших эшелонах власти. Среди прочего, они "предлагали" должность Председателя Кировоградской областной госадминистрации. Дельцы оценили ее в 3,5 млн долларов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

В ходе досудебного расследования установлено, что организовала сделку жительница временно оккупированной территории Луганской области. Женщина по телефону координировала деятельность сообщников.

Сотрудники СБ Украины зафиксировали участие в противоправной схеме общественного активиста, руководителя ряда благотворительных и антикоррупционных организаций. Он при обсуждении “кадровых вопросов” с кандидатами представлялся советником Президента Украины и утверждал, что согласовывает назначение на руководящие должности с руководством СНБО и Офисом Президента.

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Правоохранители задержали двух участников группы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в одном из киевских банков после получения всей суммы неправомерной выгоды.

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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.