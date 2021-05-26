В Украину прибыли еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac

КИЕВ. 26 мая. УНН. Еще одна партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech сегодня прибыла в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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"Еще одна партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину 26 мая 2021 года.

Сейчас эта вакцина в соответствии с действующим законодательством отправляется на лабораторный контроль", - говорится в сообщении.

Детали

Прививки препаратом CoronaVac началось в Украине 13 апреля.

Это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Добавим

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

Температура хранения + 2 - + 8 ℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи.

Украина ранее получила 1,2 млн доз CoronaVac с законтрактованных 1,9 млн доз этой вакцины.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

По данным Минздрава, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 97 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,084 миллиона прививок, за последние сутки из которых — более 16 тысяч, большинство из них — второй дозой.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактованы 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украине уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).