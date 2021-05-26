Делал со стартовых пистолетов боевые: военного Нацгвардии поймали на торговле оружием
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Черкассах задержали военнослужащего Нацгвардии. Он пытался сбыть переделанные для стрельбы травматическими патронами стартовые пистолеты, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По предварительной версии следствия, переработку в боевое состояние стартовых пистолетов организовал начальник вооружения одной из частей. "Мастерскую" он устроил в подсобном помещении по месту жительства.
Как сообщили в СБУ, клиентов злоумышленник подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.
Правоохранители задержали офицера Нацгвардии возле одного из торгово-развлекательных заведений в центре Черкасс при попытке сбыта 3-х пистолетов и комплекта патронов к ним.
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Во время проведения обысков в помещениях, мастерской и автомобиле подозреваемого изъято:
4 переработанных пистолета и комплектующие части к ним;
почти 200 боевых патронов различного калибра;
специальное оборудование для переработки пистолетов в огнестрельные.
Добавим
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Операция проводилась совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киев, под процессуальным руководством Черкасской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.