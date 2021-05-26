Лидер ополчения Ираке арестован за нападение на базу, где размещаются силы США

КИЕВ. 26 мая. УНН. Силы безопасности Ирака в среду арестовали старшего командира ополчения Касима Муслиха в соответствии с законом страны о борьбе с терроризмом, сообщили военные. Источники безопасности сообщили, что этот шаг был связан с нападениями на базу, на которой размещены силы США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rеuters.

Детали

Муслим был арестован на рассвете и проходит допрос объединенным следственным комитетом по поводу предъявленных ему уголовных обвинений, говорится в заявлении военных, но без дополнительных подробностей.

Два источника в службе безопасности, непосредственно осведомлены об арест, сообщили, что начальник полиции был арестован в Багдаде за участие в нескольких нападениях, включая недавние нападения на авиабазу Айн аль-Асад, на которой находятся американские и другие международные силы.

Муслим является главой Народных сил мобилизации (НСМ) провинции Анбар, группировка, состоящая в основном из шиитских ополченцев, поддерживаемых Ираном, которые Соединенные Штаты считают самой большой угрозой безопасности на Ближнем Востоке.

В этом месяце авиабаза была атакована ракетами и беспилотной системой воздушного наблюдения как минимум четыре раза, что, по мнению многих иракцев, свидетельствует о напряженности между США и Ираном.

После ареста неизвестные вооруженные люди в качестве демонстрации силы объехали укрепленную Зеленую зону, в которой находятся иностранные посольства и правительственные здания, сообщил источник в службе безопасности.

Контекст

Мощные военизированные группировки, связанные с Ираном в Ираке, начали нападения на объекты США в этой стране.

Большинство инцидентов не привели к жертвам, но они продолжали давить на американские войска и союзников США в первые дни президентства Джо Байдена.

Правительство Ирака во главе с премьер-министром Мустафой аль-Кадхими встало на сторону Соединенных Штатов, но оказалось, что ему трудно поставить эти группы под контроль.

В прошлом году иракские силы безопасности совершили налет на оплот мощной поддерживаемой Ираном полиции в Багдаде и задержали более десятка членов этой группировки. Вскоре после ареста неизвестные боевики подъехали к правительственным зданиям в Зеленой зоне, требуя освобождения в полицейских.

Большинство мужчин были освобождены в считанные часы.

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