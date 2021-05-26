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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink

КИЕВ. 26 мая. УНН. Американская компания SpaceX Илона Маска осуществила в среду, 26 мая, запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 60 спутниками Starlink на борту. Официальная трансляция состоялась на YouTube, сообщает УНН.

Детали

Пуск ракет под индексом B1063 состоялся со стартового комплекса SLC-40, расположенного на мысе Канаверал во Флориде.

Через 8,5 минут ступень ракеты должна автономно сесть на одном работающем двигателе на плавучую дрон-платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане примерно в 631 км к северо-востоку от точки запуска. Процесс покажут в прямой трансляции.

В случае успеха миссии, которая стала для Falcon 9 уже 16-й по счету в 2021 году, группировка космических аппаратов Starlink, запущенных на околоземную орбиту, достигнет 1 737 единиц.

Если все пройдет успешно, этой миссией компания Маска завершит создание первой спутниковой "оболочки" проекта Starlink на высоте 550 км с наклонением 53° - и начнет формировать вторую. К осени интернет от Starlink будет доступен на 80% поверхности Земли.

Справка

Starlink - проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести в 42 тысячи аппаратов, каждый весом 260 кг. Весной 2018-го затраты на проект оценивались 10 млрд долларов. Месячная абонплата составляет 99 долларов, антенна+роутер - 499 долларов. В 2021 году Маск хочет удвоить скорость передачи Starlink. По состоянию на весну 2021-го года компания получила более 500 000 заказов на подключение.

Источник: УНН
Теги: интернет, спутник, SpaceX, Илон Маск
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