В Баку заявили о взятии в плен шести армянских военных на границе, Ереван подтвердил

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что в четверг разведывательно-диверсионная группа ВС Армении осуществила попытку перехода на территорию Азербайджана, в результате чего в плен взято шесть армянских военнослужащих. В Министерстве обороны Армении подтвердили инфрмацию о взятии в плен шести своих военных, пишет УНН.

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"27 мая около 3:00 разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении попыталась перейти на территорию Азербайджана в направлении населенного пункта Юхары Айрим Кельбаджарского района на армяно-азербайджанской границе. В результате неотложных оперативных мероприятий шесть военнослужащих противоположной стороны были окружены и взяты в плен", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Утром 27 мая, возле границы, по сообщению, наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники армянских военнослужащих, в том числе танков.

Реакция Еревана

Ереван подтвердил информацию по поводу взятия в плен шести своих военнослужащих. "Рано утром 27 мая шесть военнослужащих ВС РА были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в пограничной зоне Гегаркуникской области Республики Армения", - сообщили в Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что принимаются необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих.

Напомним

Армения 12-13 мая заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход военных Азербайджана на территорию Армении - назвав это спланированной провокацией.

17 мая председатель правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация на границе республики с Азербайджаном становится "агрессивной".

Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил ситуацию на границе с Арменией как стабильную, подчеркнув, что идут переговоры.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.