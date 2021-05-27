Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже более 100 тысяч

КИЕВ. 27 мая. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 107 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,099 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 15 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"С начала прививочной кампании привито 992 191 человек, из них получили 1 дозу - 992 189 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 107 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 099 713 прививок", - говорится в сообщении.

Детали

15 131 человека привито против COVID-19 за сутки 26 мая 2021 года. Одну дозу получили 4 998 человек, полностью иммунизированы - 10 133 человека.

В течение суток работали 276 мобильных бригад, 343 пункты прививки.

По состоянию на 27 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 593 041 человек.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 715 тыс. доз вакцин компании Sinovac (с учетом поставок 26 мая), 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech (с учетом поставок 26 мая) через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).