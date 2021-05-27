Ученые заявляют, что обнаружили причину и связь случаев тромбоза после вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson

КИЕВ. 27 мая. УНН. Германские ученые считают, что им удалось установить причину возникновения редких случаев тромбоза после использования вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщает газета Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам профессора Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте Рольфа Маршалека, который изучает это заболевание с марта, оно связано с аденовирусными векторами, с помощью которых в организм доставляются “генетические инструкции” для SARS-CoV-2. Попав в ядро клетки, определенные части спайкового белка расщепляются, создавая мутантные версии, которые не могут, по версии специалистов, связываться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации.

В соответствии с выводами Маршалека, мутантные белки выводятся клетками в организм, вызывая образование тромбов примерно у одного человека из 100 тыс. “Когда эти... вирусные гены находятся в ядре, они могут создать некоторые проблемы”, — заявил ученый Financial Times.

По его мнению, проблему можно решить, если разработчики вакцины смогут изменить последовательность генов, кодирующих шиповой белок, чтобы предотвратить его расщепление. Компания Johnson & Johnson уже связалась с лабораторией Маршалека и попросила предоставить соответствующие рекомендации и рассматривает возможность внесения коррективов в вакцину для предотвращения расщепления, проинформировал ученый. “(J&J) сейчас пытается оптимизировать вакцину”, — отметил он.

Полученные данные германский исследователь предоставил Институту имени Пауля Эрлиха в Лангене и консультативному органу страны по вакцинации и иммунизации.

Некоторые ученые уже заявили, что теория Маршалека — лишь одна из многих и что необходимы дополнительные доказательства для подтверждения его предположений. “Отсутствуют доказательства, показывающие причинно-следственную цепочку..., — сказал профессор трансфузионной медицины Боннского университета Йоханнес Ольденбург. — Это все еще гипотеза, которую необходимо подтвердить экспериментальными данными”.

Контекст

В начале апреля появились сообщения об образовании тромбов в венах у некоторых пациентов, привитых вакцинами AstraZeneca, а позднее — Johnson & Johnson. Вакцинация первым препаратом приостанавливалась в некоторых странах мира, позднее регулятор ЕС внес появление тромбов в число редких побочных явлений.

Власти США рекомендовали приостановить использование вакцины от Johnson & Johnson после того, как эксперты назвали тромбоз редким иммунным ответом на используемый вакциной аденовирусный вектор. В итоге компания приостановила поставки и в ЕС, а ученые начали детально изучать побочные эффекты, связанные со всеми типами вакцин. В мае несколько случаев появления тромбов и смертей от них было зафиксировано на территории Кипра, где применяется вакцина AstraZeneca.