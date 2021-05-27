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Главный тренер "Реала" Зидан решил уйти из команды - СМИ

Главный тренер "Реала" Зидан решил уйти из команды - СМИ

Зинедин Зидан

КИЕВ. 27 мая. УНН. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан решил уйти из команды. В следующем сезоне он не будет возглавлять "Реал". Об этом стало известно изданию AS из собственных источников, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, окончательное решение тренер принял в среду, 26 мая. Игрокам и руководству клуба он сообщил в самый последний момент.

Издание сообщает, что он попросил несколько дней подумать о своем будущем после последнего чемпионата. Идею отставки тренер вынашивал несколько недель.

Приоритетным вариантом на случай ухода Зидана рассматривали экс-тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Добавим

Зидан начал самостоятельную тренерскую карьеру с января 2016 года. С 4 января 2016 года возглавлял тренерский штаб испанского клуба "Реал Мадрид", 31 мая 2018-го сообщил, что подает в отставку с должности. 11 марта 2019 года вновь возглавил "Реал Мадрид".

Источник: УНН
Теги: футбол, Испания, Зидан
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