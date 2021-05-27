Решений нет: в ТКГ подвели итоги встречи советников "нормандской четверки"

КИЕВ. 27 мая. УНН. У политических советников лидеров стран Нормандского формата по урегулированию на Донбассе на встрече накануне состоялся жесткий обмен мнениями на фоне попыток РФ исключать себя из сторон конфликта. О решениях не сообщается, однако, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отмечает, что и в дальнейшем будет настаивать на необходимости скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня, передает УНН.



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"Вчера состоялась встреча политических советников Н4... Состоялся жесткий обмен мнениями. Украина не согласилась на попытки РФ исключать себя из сторон конфликта. Несмотря на это, позицией украинской стороны остается необходимость скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня и продолжению диалога в рамках Н4 и ТКГ, следующее заседание которой запланировано на 9 июня", - сообщили в украинской делегации ТКГ в заявлении в четверг, 27 мая.

Детали

В украинской делегации в ТКГ рассказали подробнее: накануне на встрече политических советников Н4, "несмотря на последовательные попытки Украины вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и соответствующую поддержку посредников, Франции и ФРГ, представители РФ свели дискуссию к вопросу, ответ на который с 2014 года известен всему цивилизованному миру: кто является сторонами конфликта?". "Подтверждением чего является неоднократные заявления лидеров и высоких представителей ЕС и, в частности, недавние заявление Президента США Джо Байдена, в которых сторонами конфликта указываются Украина и РФ", - говорится в заявлении.

Дополнение

Во время встречи политических советников "нормандской четверки" 26 мая ее участники планировали обсудить прекращение огня, обмен удерживаемыми и кластеры по реализации Минских договоренностей.