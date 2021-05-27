"Учитывая ситуацию": Кравчук говорит, Минск уже не может быть площадкой для переговоров по Донбассу

КИЕВ. 27 мая. УНН. Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о том, что Минск не может быть площадкой переговоров по Донбассу из-за действий режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", пишет УНН.

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"Учитывая ту ситуацию, ту диктаторскую линию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос об обсуждении тех проблем, которые называют минской площадкой. У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, мы обязательно будем искать новую площадку", - заявил Кравчук.

Детали

Он заявил, что Украина планирует проконсультироваться с ОБСЕ по вопросам поиска другой площадки для переговоров по Донбассу.

В частности, Кравчук отмечает, что попасть в Минск теперь даже физически невозможно, ведь Украина прекратила со страной авиасообщение с 26 мая.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.