Ивченко: мы должны поддержать европейские санкции против Беларуси в пользу украинских товаропроизводителей

КИЕВ. 27 мая. УНН. Посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию, народный депутат Вадим Ивченко в эфире одного из телеканалов заявил, что Украине необходимо присоединиться к европейским санкциям в отношении Беларуси, чтобы таким образом еще и поддержать отечественных товаропроизводителей. Об этом сообщает УНН.

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“Если мы говорим о санкциях, то я скажу, что с точки зрения национальной безопасности и защиты национального товаропроизводителя, нам лучше их ввести. Они больше сегодня импортируют к нам, поэтому мы сможем получить максимальную пользу и поддержать таким образом нашего отечественного товаропроизводителя. У нас такие же агрегаты — это не Кремниевая долина — у нас такое же железо. У нас есть все — молочка та же, которую мы можем делать. Мы такой косвенной поддержкой простимулируем нашего товаропроизводителя”, — уверен Вадим Ивченко.

Детали

Народный депутат убежден, что Украина в ситуации с Беларусью должна действовать синхронно с Европейским Союзом.

“Если Европа начинает выигрывать от этого, останавливая коммуникации с Беларусью, оставляя их непосредственно в своей стране, чтобы Лукашенко только к Путину летал, то мы должны открыть воздушное пространство для ее облета и зарабатывать на этом”, — отметил Вадим Ивченко.

Дополнение

Напомним, народный депутат от фракции “Батькивщина” и член аграрного комитета Вадим Ивченко считает, что после открытия рынка земли с 1 июля под угрозой потери земли окажутся фермеры. По его мнению, главная проблема заключается в том, что землю будут выкупать те, кто имеет деньги, а фермеры таким образом будут терять доступ к земле, которую давно обрабатывают, ведь без финансовой возможности стать ее владельцем. Поэтому открытию рынка земли должны предшествовать стратегические шаги, которые сохранят село и поддержат единоличников, работающих на земле, отметил Вадим Ивченко.