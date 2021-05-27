Мэр Одессы Труханов сегодня расскажет о своих достижениях за год: за это время он провалил 16 обещаний

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня, 27 мая, мэр Одессы Геннадий Труханов представит годовой отчёт своих достижений. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета, передает УНН.

“Состоится отчет Одесского городского головы перед территориальной громадой города Одессы за 2020 год”, — анонсирует пресс-служба горсовета.

Мероприятие начнется в 13:00 в актовом зале Центра интегрированных услуг, по адресу: город Одесса, ул. Косовская, 2-Д.

Предусмотрена прямая трансляция по ссылке.

Дополнение

За период, о котором отчитается Труханов, он провалил 16 обещаний. О чем свидетельствуют данные аналитиков портала “Слово і Діло”.

В частности Труханов обещал, но так и не реализовал проект строительства окружной дороги Одессы.

Кроме того, мэр города так и не построил обещанный современный концертно-выставочный центр в Одессе.

Также остались невыполненными обещания Труханова о строительстве стадионов в Одессе.

С полным перечнем невыполненных обещаний мэра Одессы можно ознакомиться по ссылке.