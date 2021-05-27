За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 454 больных коронавирусом, умерло 11 человек

КИЕВ. 27 мая. УНН. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 454 новых случаев заболевания коронавирусом, умерло 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Детали

За сутки в Киеве заболели 276 женщин в возрасте от 19 до 87 лет, 155 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 6 девочек от 11 месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

За сутки выписаны 3196 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 130, в Святошинском — 91 и в Голосеевском районе — 81 случай.

Также в больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирусом, а также 99 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня — 205 517. В общем коронавирус преодолели 157 728 жителей столицы. Всего за период пандемии в городе 5055 летальных случаев от вируса.

Добавим

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,193 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Прирост за сутки, 26 мая — 3,5 тысячи, что почти на уровне предыдущего дня. Летальных случаев за сутки при этом меньше, чем накануне — 183.