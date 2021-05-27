Азербайджан заявил, что несколько десятков армянских военных пытались пересечь его границу

КИЕВ. 27 мая. УНН. Минобороны Азербайджана заявило, что 24 военнослужащих Армении предприняли попытку проникновения на территорию республики, пишет УНН.

Детали

“По предварительной информации, две разведывательно-диверсионные группы противника пересекли государственную границу в двух направлениях. Одна из групп состояла из девяти, а другая — из 15 военнослужащих. Передвижение разведывательно-диверсионных групп было взято под контроль. Подразделения азербайджанской армии приняли неотложные оперативные меры против обеих групп противника при попытке заминировать пути снабжения и пути проходов, ведущие к нашим постам”, — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг.

По данным министерства, в результате было задержано и обезоружено шесть военнослужащих — четверо из первой разведывательно-диверсионной группы, в том числе один офицер, и двое военнослужащих из другой группы. “Остальные армянские военнослужащие спешно покинули нашу территорию и отступили”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о попытке перехода разведывательно-диверсионной группы ВС Армении на территорию Азербайджана и пленении шести армянских военнослужащих. Кроме того, по утверждению оборонного ведомства, в четверг утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков.

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