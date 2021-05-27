"Дело Козака-Медведчука": Порошенко не пришел на допрос в СБУ, его вызывают повторно

КИЕВ. 27 мая. УНН. Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука", его вызывают повторно - на 31 мая. Между тем, адвокат Игорь Головань говорит - Порошенко не пришел, потому что его не сообщили в установленном порядке, передает УНН.

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"Народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному производству по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины", - указали в СБУ.

Детали

Следователи СБУ, как отмечается, вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.

"Учитывая то, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021 года", - добавили в СБУ.

Так, его вызывают на 15 часов 31 мая.

Комментарий адвоката

"Теперь уже СБУ возобновило противоправную практику ГБР вызывать пятого Президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, что не работает. Битый час пытаюсь "найти концы" и связаться со следователями. Я свяжусь, настойчиво попрошу придерживаться закона", - отметил в ответ адвокат Порошенко Игорь Головань в Facebook.

Контекст

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На него надели электронный браслет.

Тараса Козака объявили в розыск, СБУ получила разрешение на его задержание. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.