Мэр Одессы Труханов: нашу работу не видно сразу, она не дает результатов на старте

КИЕВ. 27 мая. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов собрал сегодня, 27 мая, пресс-конференцию для годового отчета, сообщает УНН.

Цитата:

"Я горжусь тем, что как и в прошлые годы мы неплохо подготовились. Мы кардинально изменили подход к формированию комфорта городского пространства, в его основе преобразование и создание объектов, которые должны служить одесситам десятилетиями. Так, в Одессе уже давно научились получать быстрые политические баллы: построить детскую площадку во дворе, отремонтировать два окна в подъезде, а потом раструбить об этом на весь город, рассчитывая на голоса избирателей. Мы пошли другим путем", - прокомментировал он.

Детали

Труханов отметил, что работу их команды не видно сразу, поскольку она не дает высоких результатов на старте.

"Мы делаем ставку не на быстрый эффект, а на качество и долговечность. Речь идет о глобальных инфраструктурных проектах в таких сферах как общественный транспорт, логистика, инженерные коммуникации. Мы закладываем фундамент Одессы нового уровня, используя весь спектр инновационных инструментов, в том числе цифровые технологии", - добавил он.

Дополнение

Аналитический ресурс "Слово і діло" приводит перечень провалившихся обещаний мэра Труханова, в частности за отчетный год:

- Труханов обещал и не построил кольцевую дорогу Одессы

- Труханов обещал и не построил детский Дом Творчества

- Труханов обещал и не построил современный выставочный центр

- Труханов обещал и не ликвидировал очереди в детские сады

- Труханов обещал и не построил школы в Суворовском районе

- Труханов обещал и не построил многофункциональный спортивный комплекс