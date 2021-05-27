ФК "Реал" подтвердил отставку главного тренера команды Зидана
КИЕВ. 27 мая. УНН. Футбольный клуб "Реал" (Мадрид) официально подтвердил отставку главного тренера команды Зинедина Зидана. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте клуба, пишет УНН.
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"Футбольный клуб "Реал" сообщает, что Зинедин Зидан решил завершить нынешний этап в качестве тренера нашего клуба. Мы уважаем его решение и выражаем нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и приверженность на протяжении всех этих лет", - говорится в заявлении.
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Информация о возможной отставке Зидана появилась в некоторых СМИ. По их информации, Зидан обдумывал решение несколько недель, а руководство клуба и игроки узнали об этом в последний момент.
Зидан с 4 января 2016 возглавлял тренерский штаб испанского клуба "Реал Мадрид". Под его руководством клуб три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. 31 мая 2018 года Зидан сообщил, что подает в отставку с должности. 11 марта 2019 года он вновь возглавил "Реал Мадрид".