Как превратиться в выдающуюся украинскую учёную: Reface создал уникальную возможность

КИЕВ. 27 мая. УНН. Создатели украинского мобильног приложения по замене лиц на фото, видео и GIF-изображениях Reface добавили в базу изображений 12 стилизованных картин известных украинских женщин-ученых — математиков, биологов и физиков. Найти портреты в приложении можно по поисковому запросу “Наука — это она”, передает УНН.

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“Теперь свое лицо можно примерить не только на популярных киногероях или эстрадных исполнителях, но и на выдающихся украинских женщинах-учёных, таких как Елена Ванеева или Наталья Атамась. Точнее, на их портретах, талантливо созданных современными украинскими иллюстраторами для проекта „Наука — это она“: Сергеем Майдуковим, Анной Иваненко, Ольгой Дехтяревой и Евгенией Полосиной”, — отметил инициатор проекта, соучредитель венчурной студии Pawa Сергей Токарев.

Детали

Отметим, просветительский арт-проект “Наука — это она” создан благотворительной образовательной организацией STEM is FEM при поддержке ООН Женщины в Украине и Детского Фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной кампании “Поколение равенства”, цель которой — популяризировать науку и гендерное равенство, а также мотивировать молодых украинских девушек выбирать технические специальности.

10 июня в рамках проекта в Киеве состоится благотворительный аукцион, на котором можно будет приобрести оригиналы портретов 12 украинских учёных в виде криптоарта. Средства, собранные с продажи картин, будут добавлены к образовательному гранту победительницы всеукраинского конкурса эссе о женщинах-учёных. После аукциона выставка будет путешествовать по всей Украине.

STEM is FEM — социальный образовательный проект, призванный бороться с гендерными стереотипами в технической сфере и мотивировать украинских школьниц выбирать технические специальности. В рамках проекта проводятся многочисленные бесплатные учебные мероприятия. Следить за анонсами событий можно на сайте проекта или на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.