Главы МИД G7 сделали заявление из-за посадки в Минске самолета Ryanair: намекнули на новые санкции

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министры иностранных дел стран Группы семи и Высокий представитель ЕС осудили действия белорусских властей относительно принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair и последующего задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича - призвали ИКАО к решению проблемы и пообещали в случае необходимости новые санкции против Беларуси. Об этом говорится в распространенном британским МИД заявлении министров G7, передает УНН.

Цитата:

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель Европейского Союза самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги после принуждения рейса FR4978, которым они летели, к посадке в Минске 23 мая", - говорится в заявлении.

Детали

В заявлении указано, что такие действия поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса, а также были серьезной атакой на правила гражданской авиации. "Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) срочно решить эту проблему для выполнения ее правил и стандартов", - указали главы МИД стран Группы семи.

"Эти действия также являются серьезной атакой на свободу СМИ. Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича, а также всех других журналистов и политических заключенных, содержащихся в Беларуси", - говорится в заявлении.

"Мы будем наращивать наши усилия, в том числе путем введения дополнительных санкций, если это необходимо, для повышения ответственности за действия белорусских властей", - отметили министры G7.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.