Пашинян заявил, что Ереван "эффективно сотрудничает с Россией" по ситуации на границе с Азербайджаном

КИЕВ. 27 мая. УНН. Армения эффективно сотрудничает с российской стороной для разрешения приграничной ситуации с Азербайджаном. Об этом в четверг в приграничном селе Кут Гегаркуниской области заявил местным жителям и. о. премьер-министра республики Никол Пашинян, пишет УНН.

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“Мы очень эффективно работаем с нашими российскими партнерами, как вы знаете, министр обороны и замначальника Генштаба ВС находятся в Москве”, — заявил он в ответ на вопрос местного жителя, что делают РФ и ОДКБ для разрешения ситуации на границе с Азербайджаном.

Ранее

В четверг в Баку заявили о попытке перехода группы армянских военнослужащих на территорию Азербайджана, в результате чего шесть человек были взяты в плен. В МИД республики заявили о попытке армянских военных совершить теракт путем минирования дороги. Минобороны Армении подтвердило факт пленения военнослужащих, но отметило, что те были схвачены при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. Пашинян назвал инцидент похищением армянских военных.

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