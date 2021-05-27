Труханов в прошлом году выделил одесским школам, садикам и стадионам 2% бюджета города

КИЕВ. 27 мая. УНН. В прошлом году Одесский городской совет направил более 197 миллионов гривен на строительство школ, садов и объектов спортивной инфраструктуры. Об этом в ходе ежегодного отчета перед общиной заявил глава города Геннадий Труханов, передает УНН.

Цитата:

"Школы, детские сады, стадионы - на данные действия в 2020 году было направлено более 197 млн грн. Выполнялись работы по проектированию и строительству, капитальному ремонту и реконструкции школ, детских садов, школьных стадионов, спортивных площадок - на 57 объектах", - уточнил он.

Детали

Труханов отметил, что в прошлом году мэрия города сделала капитальный ремонт семи школ, а также отремонтировала внутренние помещения, утеплила и украсила фасады в:

- детском саду № 145;

- школе № 65;

- школе № 89;

- школе № 103;

- школе № 60;

- гимназии № 7;

- специализированной школе № 75.

"Кроме того, мы завершили капитальный ремонт школьных стадионов школы номер № 71", - подчеркнул мэр Одессы.

Дополнение

Аналитический портал "Слово і діло" указывает, что Труханов прошлом году не выполнил своих обещаний относительно школ и спортивной инфраструктуры. В частности так и не построил обещанные школы в Суворовском районе Одессы и многофункциональный спортивный комплекс.

Справка

Бюджет города Одессы в 2020 году составил более 10 млрд грн.