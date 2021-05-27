Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 -0,0201  EUR: 33,57 -0,1072 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
24525

Результат экспертизы: 80% мусора в реке Тиса имеет румынское происхождение

Результат экспертизы: 80% мусора в реке Тиса имеет румынское происхождение

КИЕВ. 27 мая. УНН. 80% мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение согласно результатам экспертизы, проведенной рабочей группой, в которую вошли представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает УНН.

Цитата

"То, что наша страна производит только пятую часть всех отходов, засоряющих Тису, совершенно не снимает с нас ответственности за налаживание системы обращения с отходами. Это разработка схемы санитарной очистки населенных пунктов, предусматривает налаживание системы сбора и утилизации мусора, это развитие инфраструктуры для переработки отходов - сортировочных линий, мусоросжигательных заводов и т.д.", - отметил Малеваный.

Он подчеркнул, что важное значение имеет налаживание мониторинга состояния рек.

Добавим

"Один из шагов для внедрения такой системы наблюдения вскоре будет принят! Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса осуществляет разработку документации для создания видеосистемы, что будет проводить мониторинг состояния реки на украинско-венгерской границе. Внедрение такого наблюдения позволит своевременно выявлять мусорные пробки и принимать меры для их устранения до того, как они попадут на территорию соседней страны", - рассказал Малеваный.

Что было раньше

В июле прошлого года Президент Венгрии Янош Адер обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщил о большом количестве отходов, которые поступают в реку Тиса. Адер попросил Зеленского использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение.

Позже в том же месяце, председатель государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что во время встречи украинской и венгерской сторон были согласованы меры, направленные остановить засорение закарпатских рек и попадание отходов в реку Тиса из Украины в Венгрию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.