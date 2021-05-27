Результат экспертизы: 80% мусора в реке Тиса имеет румынское происхождение

КИЕВ. 27 мая. УНН. 80% мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение согласно результатам экспертизы, проведенной рабочей группой, в которую вошли представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает УНН.

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"То, что наша страна производит только пятую часть всех отходов, засоряющих Тису, совершенно не снимает с нас ответственности за налаживание системы обращения с отходами. Это разработка схемы санитарной очистки населенных пунктов, предусматривает налаживание системы сбора и утилизации мусора, это развитие инфраструктуры для переработки отходов - сортировочных линий, мусоросжигательных заводов и т.д.", - отметил Малеваный.

Он подчеркнул, что важное значение имеет налаживание мониторинга состояния рек.

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"Один из шагов для внедрения такой системы наблюдения вскоре будет принят! Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса осуществляет разработку документации для создания видеосистемы, что будет проводить мониторинг состояния реки на украинско-венгерской границе. Внедрение такого наблюдения позволит своевременно выявлять мусорные пробки и принимать меры для их устранения до того, как они попадут на территорию соседней страны", - рассказал Малеваный.

Что было раньше

В июле прошлого года Президент Венгрии Янош Адер обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщил о большом количестве отходов, которые поступают в реку Тиса. Адер попросил Зеленского использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение.

Позже в том же месяце, председатель государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что во время встречи украинской и венгерской сторон были согласованы меры, направленные остановить засорение закарпатских рек и попадание отходов в реку Тиса из Украины в Венгрию.