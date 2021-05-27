ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции, один военный погиб

КИЕВ. 27 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 27 мая, было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи Песок враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых пушек.

В направлении населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Как отметили в штабе, вследствие обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

26 мая было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.