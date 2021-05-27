Лавров отреагировал на слова Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Минска

КИЕВ. 27 мая. УНН. Россия “рассчитывает”, что Украина не будет якобы “использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Беларуси, чтобы увильнуть от выполнения минских договоренностей” и что не представителю Украины “решать”, как будет работать переговорный процесс. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос федерального агентства ТАСС, пишет УНН.

Детали

Министр обратил внимание на заявление постпреда Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука о невозможности после инцидента с самолетом продолжать работу переговорного механизма в Минске. “Я бы все-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия как соавторы Минских договоренностей не позволят это сделать”, — сказал он.

Лавров заявил, что Кравчук не может принимать решения об изменениях в формате работы контактной группы. “Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН. Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать”, — добавил глава российского МИД.

Контекст

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров в контактной группе, в первую очередь к ОБСЕ, с вопросом о поиске новой площадки.

“Учитывая ту ситуацию, ту диктаторскую линию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос об обсуждении тех проблем, которые называют минской площадкой. У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, мы обязательно будем искать новую площадку”, — заявил Кравчук.