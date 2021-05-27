Корабль в Сингапуре едва не попал в водяной смерч

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Сингапуре в проливе образовался шторм, что едва не потопил корабль. Этот момент снял на видео член экипажа другого корабля, который оказался неподалеку, передает УНН.

Детали

На кадрах видно, как воронка подбирается к судну и накрывает его серой тучей. Гигантский водяной смерч прошел мимо. В центр вихря корабль не попал.

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К слову, в Украине тоже фиксируют случаи образования смерчей и торнадо. Так, на Херсонщину, 25 мая, обрушился торнадо, что сорвал крыши домов и повредил деревья.