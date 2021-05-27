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УЕФА может отменить одно из фундаментальных правил еврокубков, которое существует уже почти 60 лет

УЕФА может отменить одно из фундаментальных правил еврокубков, которое существует уже почти 60 лет

КИЕВ. 27 мая. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может полностью отменить правило выездного гола в еврокубковых матчах, сообщает The Times, пишет УНН.

Детали

По информации издания, комитет УЕФА по клубным соревнованиям рассмотрит возможность отмены правила, которое действует в матчах европейских клубных турниров с 1965 года, на заседании в пятницу в Порту, где в субботу пройдет финал Лиги чемпионов. Согласно данному правилу, в 2-матчевом противостоянии команд при равенстве забитых мячей преимущество получает та команда, которая забила больше голов в гостях. Как отмечается в материале, если идея отмены правила на встрече в пятницу получит достаточную поддержку, УЕФА запустит процесс изменения этого правила.

Контекст

Ранее британские СМИ сообщали, что УЕФА намерен скорректировать правило выездного гола, чтобы мячи, забитые в гостях, учитывались только в основное время обеих встреч. Если по итогам двух игр будет назначено дополнительное время, команда, играющая на выезде, не будет иметь преимущество гостевого гола. При этом план полной отмены данного правила был отвергнут.

Источник: УНН
Теги: футбол, УЕФА
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