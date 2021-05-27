В Крыму сообщили об окончании следственных действий по делу журналиста Есипенко - жена

КИЕВ. 27 мая. УНН. Адвокатов фрилансера "Радио. Свобода" Владислава Есипенко в четверг, 27 мая, сообщили об окончании следственных действий по делу. Об этом сообщила "Крым.Реалии" его жена Екатерина Есипенко, передает УНН.

Детали

По ее словам, на понедельник, 31 мая, назначено ознакомление с материалами дела. Далее российский следователь Виталий Власов направит материалы в прокуратуру для утверждения.

Не позднее чем через две недели после этого должно состояться судебное заседание по вынесению приговора Владиславу Есипенко, сообщила его жена.

Как сообщалось ранее, подконтрольный России Верховный суд Крыма в среду, 26 мая, отклонил апелляцию на продление ареста Есипенко. Таким образом, он останется под арестом в СИЗО как минимум до 11 июля 2021 года.

Напомним

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя в пятницу, 30 апреля, продлил на 2 месяца арест фрилансеру Владиславу Есипенко.

Ранее сообщалось, что экспертиза не нашла отпечатков пальцев арестованного в Крыму Есипенко на "изьятой" у него гранате.

Жена журналиста Екатерина Есипенко сообщила, что Владиславу Есипенко инкриминируют еще одну статью обвинения.

3 мая, в День свободы прессы, жена арестованного в Крыму Есипенко заявила, что ее мужа заставили дать показания под пытками.