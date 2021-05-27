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У Вселенского Патриарха уверены, что визит Варфоломея в Украину состоится

У Вселенского Патриарха уверены, что визит Варфоломея в Украину состоится

Патриарх Варфоломей

КИЕВ. 27 мая. УНН. Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Халкидонский Эммануил выразил уверенность, что ожидаемый визит Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину в августе будет подготовлен и пройдет как можно лучше. Об этом он сказал во время встречи с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Цитата

"... митрополит Эммануил выразил уверенность, что ожидаемый визит Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину в августе будет подготовлен и пройдет как можно лучше", - говорится в сообщении.

Добавим

Митрополит Эммануил подчеркнул, что Константинопольская православная церковь молится за завершение войны на Донбассе и мир в Украине, а также за завершение пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине и во всем мире.

Что было раньше

В октябре прошлого года Президент Украины и первая леди встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину.

После этого Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что планирует посетить Украину в дни празднования Дня Независимости в 2021 году.

Источник: УНН
Теги: Украина, Патриарх Варфоломей
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