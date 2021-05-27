Под Офисом президента на митинге требовали уволить судью Чванкина

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня представители нескольких общественных организаций, журналисты и ветераны АТО вышли с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить главу Киевского районного суда города Одессы Сергея Чванкина. Акция прошла под Офисом президента, сообщает Гордон, передает УНН.

Председатель общественной организации "Всеукраинский народный совет противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" Анатолий Будник заявил, что у Чванкина есть покровители во власти.

"При проведении расследований общественными правозащитниками по сигналам СМИ, организациями и независимыми журналистами причин безнаказанности судьи Чванкина стало известно из источников, близких к нему, что он уже сообщил своему "близкому кругу", что он пользуется покровительством и его кандидатуру на председателя будущего суда Одессы поддерживает заместитель (главы) Офиса президента Смирнов Андрей Александрович, а также сам председатель Офиса президента Ермак Андрей Борисович, которым он передает "вознаграждения за неприкосновенность и продвижение "на более высокие административные должности". Также Сергей Анатольевич Чванкин не скрывает, что имеет поддержку в СБУ, МВД, ВРУ и в Совете судей Украины", – заявил активист.

Агентство приводит список требований, которые выдвинули активисты: уволить Чванкина, провести служебное расследование по поводу его связей с ОП, привлечь к ответственности коррупционеров, издать указ президента об амнистии всех участников АТО, которые осуждены по заказным делам.

"Вы знаете, что у нас есть пять ветвей власти – законодательная, исполнительная, судебная, вертикаль президента и средства массовой информации. Все эти ветви являются независимыми. Журналисты, например, могут прийти, чтобы взять интервью, осветить деятельность любой какой-то из этих ветвей, это их работа, и они защищены законом. Но наши журналисты пришли к Чванкину, а он на них натравил титушек. Вы понимаете, что произошло? Представитель суда привел криминал. То есть они сотрудничают", – заявил председатель общественной организации "Народ против коррупции" Александр Соловей, описывая ситуацию с журналистами издания "Стоп коррупция".