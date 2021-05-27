Писательница Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси

КИЕВ. 27 мая. УНН. Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси на встрече, организованной белорусским культурным фондом Солидарности совместно с Amnesty International. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал TUT.by.

Детали

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли рассказала, что на нее произвела огромное впечатление книга Алексиевич "У войны не женское лицо", которую она недавно прочитала. Она также выразила обеспокоенность по поводу давления на детский хоспис в Гродно, за ситуацией вокруг которого она внимательно следит.

Алексиевич и Джоли также говорили о политзаключенных и способах их поддержки.

В частности, Алексиевич рассказала об истории 17-летнего политзаключенного Никиты Золотарева, который отбывает наказание в Гомельском СИЗО.

Беседа длилась около двух часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нобелевский лауреат напишет книгу об августовских событиях 2020 году в Беларуси

Справка

Светлана Алексиевич (родилась 31 мая 1948 года) - белорусская писательница, журналистка, сценарист документальных фильмов. Пишет на русском языке. Первый белорусский и шестой русскоязычный лауреат Нобелевской премии по литературе (2015 год).

Наибольшую известность получили ее книги в жанре художественно-документальной прозы "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время секонд хэнд".